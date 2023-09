SERIE A, RIEPILOGO. LA CLASSIFICA VEDE IL LECCE DA SOLO AL TERZO POSTO

(Rdl) ______ Due partite di venerdì per questo quinto turno di campionato. In serata all‘Arechi Salernitana contro Frosinone finisce 1 a 1,un gol per tempo e un punto a ciascuno.

Nella notte al Via del Mare Lecce contro Genoa, di cui abbiamo riferito ampiamente a caldo a parte.

Ed eccoci al sabato, che si apre col pomeriggio di pioggia e grandine di San Siro (nella foto), col fischio di inizio rimandato di mezz‘ora. Il Milan batte il Verona 1 a 0, decide il gol di Leao al minuto 8, il risultato non cambia più.

In serata la trasferta della Juventus a Sassuolo e a seguire la partita casalinga della Lazio contro il Monza.

A sorpresa vince il Sassuolo 4 a 2, ai danni di una Juventus che pure sembrava ’guarita‘, ma che invece fa una partita ‘farfallina‘, come l‘ha definita Massimiliano Allegri, piena di errori letali, almeno due quelli di Szczesny. Apre Lauriente, pareggio su autogol, nuovo vantaggio di Berardi, poi a dieci dalla fine nuovo pareggio firmato da Chiesa. Ma non finisce qui, i padroni di casa negli ultimi minuti segnano altre due volte, con Pinamonti e su autogol di Gatti.

Poi la Lazio di Sarri non va oltre l‘1 a 1 contro il Monza, e il risultato sta stretto agli ospiti, non ai padroni di casa.

Il pranzo della domenica viene servito a Empoli, con il più classico dei testacoda. Finisce 0 a 1, decide il gol di Dimarco al minuto 51. Inter sempre sola al comando a punteggio pieno, Empoli sempre ultimo a 0 punti e pure snza aver mai segnato.

Poi, a seguire, a Bergamo, Atalanta batte Cagliari 2 a 0, Lookman e Pasalic, e a Udine Fiorentina batte Udinese 2 a 0, Martinez e Bonaventura.

In serata c‘è Bologna ‐ Napoli, che finisce a reti bianche, con Osimhen che sbaglia un rigore ad un quarto d‘ora dalla fine.

Mentre andiamo on line, stanno per scendere in campo Torino e Roma, daremo il risultato iin aggiornamento.

CLASSIFICA

Dietro l‘Inter a 15 punti, al secondo posto c‘è il Milan con 12, il Lecce è terzo con 11, al quarto posto a pari merito con 10 Fiorentina e Juventus.

In cosa si fa grave la crisi dell‘Empoli, male anche il Cagliari che ha appena 2 punti.

MARCATORI

Lautaro sempre al comando co 5 gol, incalzato però da quattro bomber con 4 centri, Vlahovic e Chiesa della Juvetus, Giroud del Milan e Pinamonti del Sassuolo. Il miglior realizzatore del Lecce è sempre Crstovic con 3 gol insieme ad altri sei.

PROSSIMO TURNO

Si ricomincia subito, la sesta giornata è un infrasettimanale, il match cloi è Juventus ‐ Lecce in programa martedì 26 alle 20.45. ______

LA RICERCA nei nostri articoli di venerdì e sabato scorso

Category: Sport