ANZIANO MUORE INVESTITO DA UN’AUTO NEL CENTRO DI BRINDISI, GIOVANE ACCUSATO DI OMICIDIO STRADALE

(e.l.) ______ Ieri sera a Brindisi in viale Togliatti c‘è stato un incidente mortale. Un pedone è staro investito mentre attraversava da un auto in transito. La vittima è Teodoro Taurisano, 82 anni, originario di Patù.

Scaraventato a una dozzina di metri di distanza dal violento impatto, è morto sul colpo. Quando sono arrivati i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso a causa della gravità delle lesioni riportate.

L‘investitore si è dato alla fuga, senza fermarsi a prestare soccorso.

Nella notte è stato rintracciato dagli agenti della Polizia di Stato, che sono arrivati a lui, grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona.

Si tratta di Andrea Porcelluzzi, 32 anni, di Brindisi. E‘ stato arrestato con l‘accusa di omicidio stradale.

