HANNO POCO DA STARE ALLEGRI, MA VOGLIONO RIFARSI CONTRO IL LECCE

Nella consueta confereza stampa della vigilia, a Torino, all“ora di pranzo, Massimiliano Allegri (nella foto) adopera un“inconsueta durezza. Brucia ancora il risultato negativo di sabato scorso, soprattutto poichè esso è arrivato quando la squadra sembrava più o meno in ripresa, scatenando nuovamente discussioni sul suo allenatore, da tempo diventate un tormentone che ritorna periodicamente.

“Ci sono stati degli errori individuali: eravamo partiti bene, poi ci sono stati gli episodi che hanno coinvolto Szczesny e gli altri che hanno fatto cambiare il risultato. Dobbiamo abituarci a giocare una volta a settimana e pensare positivo, non negativo.

Domani troviamo il Lecce, una squadra tecnica, solida e ancora imbattuta. Avremo bisogno anche dei nostri tifosi per ripartire bene”.

Poi pretende dai suoi la massima determinazione: “Domani sarà una Juventus motivata, dispiaciuta, attenta e arrabbiata. E in porta ci sarà Szczesny, è il portiere titolare e giocherà lui, come pure Gatti, che deve stare sereno, gli errori capitano”.

Piùo meno alla stessa ora, a Lecce, prima della partenza per il Piemonte, conferenza stampa amche di Roberto D“Aversa, in uno stato d“animo e in un ambiente del tutto differenti.

“Io non mi stancherò mai di dire: è bello ed è giusto che ci sia entusiasmo. Dal primo giorno in cui sono arrivato io ho visto grande entusiasmo qui. È giusto avere questo entusiasmo, ma bisogna rimanere concentrati sul nostro obiettivo, che è quello della salvezza.

Domani dobbiamo essere bravi a capire che la Juventus partirà forte, saranno sicuramente arrabbiati per la sconfitta a Reggio Emilia. Dovremo essere concentrati al massimo perché spingeranno tanto“.

Si gioca all’Allianz Stadium di Torino martedì 26 settembre, arbitra il sigor Antonio Giua di Olbia, fischio di inizio alle 20.45. ______

