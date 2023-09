NOTE D’ARTE / LE ”Tracce del tempo” DI HELMUT DIRNAICHNER ALLA GALLERIA ARTPOETRY A LECCE VENERDI’ 29

di Raffaele Polo ______

Riapre, dopo la pausa estiva, la galleria ARTPOETRY con la mostra ”Tracce del tempo nascosto nel cromatismo puro” di Helmut Dirnaichner (nella foto). L’inaugurazione è prevista per il 29 settembre alle ore 19 alla presenza dell’artista mentre il finissage sarà il 14 ottobre, ore 19, con una performance appositamente studiata dall’autore e un’improvvisazione musicale di Angelo Urso per la chiusura della mostra.

Affascinato dalla natura e dai suoi consueti, ma sempre nuovi misteri ad ogni ricorrente stagione; rapito dalle incantevoli atmosfere del creato e della vita, Helmut Dirnaichner trascrive in cromie e immagini le proprie emozioni sensoriali.

In forme eleganti e delicate rivela il suo sentimento più intimo per la sorprendente armonia di un paesaggio o del suo dettaglio. Ed ecco che nel mistero dell’arte, piccole e grandi forme astratte, sospese o affisse alla parete, trasfondono il fascino estetico e cromatico degli elementi naturali: terra, cielo e mare.

“Di terre, ceneri e minerali sono composte le opere di Helmut Dirnaichner. Sono i suoi materiali di lavoro, li pesta nel mortaio, macinandoli, ne nascono stratificazioni di suggestivo impatto cromatico. Manufatti di puro colore che sospende in aria come le meteore o i sassi volanti, oppure li appoggia alla parete come fossero arazzi” rileva il curatore della mostra Antonio Giuseppe Lupo.

Venti opere di particolare pregio artistico si potranno ammirare negli spazi della Galleria ARTPOETRY , via G. Candido 3, dal 29 settembre al 14 ottobre.

Su appuntamento sarà visitabile lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 17 alle 20.

Tel. 329 6249713

Category: Cultura, Eventi