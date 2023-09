NUOVO SBARCO DI MIGRANTI SULLE NOSTRE COSTE. IN ITALIA E’ EMERGENZA

(Rdl) ______ L’emergeza immigrazione incontrollata in Italia è diventata drammatica. Lampedusa è sommersa da arrivi continui. Non ci sono i mezzi per i trasferimenti in altri Comuni, prevalentememte del Nord Italia, come si è fatto finora. Inoltre si allunga la lista dei sindaci che documentano come nei loro centri non sia possibile ospitare più nessuno.

Intanto oggi sono arrivate a Santa Maria di Leuca altre ottantatré persone, di cui quindici minori,di nazioalità irachena, iraniana e afgana. Erano bordo di un veliero, raggiunto al largo da mezzi della Guardia di Finanza e scortato in porto. Sono quindi scattate le consuete operazioni di assistenza della Croce Rossa (nella foto). ______

Category: Cronaca