WhatsApp – 27.9.2023. 20.15 – SPESE

(g.p.) ______ Succede che come accade assai di rado, uno spot pubblicitario faccia il botto a tal punto da diventare un caso, oggetto del contendere di discussioni infinite, su significati veri e significanti presunti.

Per giunta nella fattispecie sono subentrate questioni politiche, come invece putroppo spesso accade in Italia, snaturando le questioni concrete, ridotte a dispute fra una destra e una sinistra che per giunta non esistono più da un bel pezzo.

Pure i supermercati erano un tempo classificati in tal senso, a dirla tutta una quindicina di anni fa il Caproni padre, patron della Esselunga oggi ritornata prepotentemente alla ribalta, ci scrisse su un pamphlet, Falce e carrello si chiamava, sigolare per la tematica affrontata, e per la dimostrazione delle implicazioni della politica nella nostra vita quotidiana, quando e dove meno ce lo possiamo aspettare.

Che oggi questo spot sia stato elogiato e propagandato da una madre di famiglia non tradizionale come Giorgia Meloni e da un padre separato come Matteo Salvini, ha aggiunto nuove polemiche, decretandone il trionfo mediatico.

Ora, è vero, lo spot è ‘bello e toccante’ proprio come ha detto il nostro presidente del consiglio, con felice sintesi. Bello e toccante e basta.

La famiglia tradizionale, quella con una mamma e un papà, non quella del genitore 1 e genitore 2, rimane una realtà consolidata e imprescindibile nell‘immaginario collettivo dei bambini, che nulla sanno delle modificazioni epocali sopravvenute negli ultimi decenni, come non conoscono neppure l‘amore fluido che gorgheggia adesso dilagante, specchio dei tempi nostri. Ignorano cioè tutto quello che negli ultimi cinquanta anni, via via sempre di più, ha provocato la trasformazione di una realtà consolidata, in un triste anelito per un paradiso perduto.

La separazione, il divorzio è sempre più spesso una dolorosa necessità.

I bambini certo ne subiscono i contraccolpi, però non ricade su di loro nessuna condanna, anzi, questi momenti dolorosi comunque possono renderli più forti davanti alle difficoltà della vita.

Infine, questo spot è un invito alla consapevolezza nelle nostre azioni quotidiane, della enorme importanza che potrebbero avere certi gesti apparentemente banali, della straordinaria rilevanza che essi hanno, o per meglio dire potrebbero avere.

Più che un fucile, potrebbe diventare l‘arma più forte da stringere nelle nostre mani il carrello della spesa, se solo imparassimo a spingerlo in maniera migliore.

Category: Costume e società