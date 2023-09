CERIMONIA RELIGIOSA PER SAN MICHELE PATRONO DELLA POLIZIA DI STATO

Si è da poco conclusa la cerimonia in onore di San Michele Arcangelo che si è svolta presso la cattedrale di Lecce, sita in piazza Duomo, dove, alla presenza delle autorità civili e religiose, Sua Eccellenza l’Arcivescovo monsignor Michele Seccia, insieme al Cappellano della Polizia di Stato, Don Antonio Sozzo, ha officiato la funzione, ricordando l’impegno profuso dalle forze dell’ordine, giornalmente, per il bene comune. Le iniziative per i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo proseguiranno, come di consueto, nel pomeriggio con il Family Day. Un’occasione di incontro tra il personale della Polizia di Stato e i propri familiari, dedicato soprattutto ai più piccoli, che potranno visitare i luoghi di lavoro, le strumentazioni ed i mezzi che vengono utilizzati dai propri cari nelle attività quotidiane. Il tutto si concluderà con una fetta di torta e dei gadget che renderanno, per i più piccoli, questa giornata indimenticabile!

Lecce, 29 settembre 2023

Category: Cronaca