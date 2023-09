DOMENICA 1 OTTOBRE 2023, GIORNATA INTERNAZIONALE DEL CAFFE’

UN RITO CHE MIRA A DIVENTARE PATRIMONIO UNESCO E CHE UNISCE L’ITALIA PER FONDAZIONE TELETHON

29 settembre 2023 – Il Consorzio di tutela del caffè espresso italiano tradizionale organizza per domenica 1° ottobre alle 11, in occasione della Giornata internazionale del caffè, un evento on line di celebrazione del rito, della cultura e della socialità del caffè espresso italiano, elementi rappresentativi dell’identità culturale del nostro Paese (clicca qui per partecipare).

Il programma dell’evento (qui per prenderne visione) comprende una panoramica dei vari aspetti che caratterizzano questo rito tutto tricolore: la sua tradizione, la sua capacità di mettere le persone in relazione e condivisione, la sua sostenibilità. L’appuntamento mira a far conoscere e approfondire il progetto di candidatura a patrimonio immateriale dell’umanità del Rito del Caffè espresso, i principi UNESCO e la Carta dei Valori che le Comunità rappresentative del Rito del caffè espresso di tutta Italia si sono impegnate a diffondere e a promuovere.

Interverrà il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, che ha la titolarità di questo dossier di candidatura.

Eventi si terranno inoltre in tutta Italia – sempre il primo ottobre e a cura delle Comunità rappresentative del Rito del caffè espresso – per sostenere la candidatura UNESCO e promuovere la raccolta delle firme a suo supporto. E non è tutto: Il Consorzio di tutela del caffè espresso italiano tradizionale promuove infatti per la stessa giornata l’iniziativa denominata “Un caffè per…”, dedicata alla Fondazione Telethon (qui per la donazione e per sostenere la candidatura), organizzazione per la ricerca biomedica e la cura delle malattie generiche rare: un’abitudine solidale della tradizione napoletana trasferita dal Consorzio su un piano più ampio attraverso una campagna benefica realizzata in collaborazione con tutte le Comunità rappresentative del Rito del caffè espresso.

Ecco gli appuntamenti nelle principali città italiane:

Le comunità rappresentative del Rito del caffè espresso di Torino, Milano, Venezia, Trieste, Bologna, Roma, Napoli, Lecce, Pescara, Palermo, Modica, che sostengono il dossier di candidatura a patrimonio immateriale dell’Unesco, saranno teatro delle seguenti iniziative:

Trieste

Ore 10.00 – 18.00, Sala conferenze CC Montedoro e Antico Caffè San Marco. Conferenze e momenti dedicati al confronto con il pubblico e all’approfondimento del valore e della cultura del caffè espresso italiano grazie a soci e partner dell’Associazione Caffè Trieste. Gli eventi inizieranno sabato 30 per concludersi il primo di ottobre.

Bologna

Attraverso Instagram, Facebook e LinkedIn verrà spiegata l’importanza della convivialità e socializzazione dell’espresso italiano con la richiesta della sottoscrizione della Carta dei valori a sostegno della candidatura.

Roma

Ore 11.00 – 15.00, BIBO bar (Piazza dei Santi Apostoli). Caffè patrimonio del futuro: un evento in occasione della Giornata Internazionale del caffè per celebrare la ricca tradizione e la cultura legata a questa bevanda, candidandola come Patrimonio Immateriale dell’Unesco. In questo incontro unico, verrà promossa l’iniziativa benefica “un caffè per ..” in collaborazione con la ricerca della Fondazione Telethon e verrà servito un dolce a base di caffè preparato unicamente per la giornata e una speciale rivisitazione dell’espresso.

Napoli

Ore 10.30 – 18.30, Gran Caffè Gambrinus (Piazza Trieste e Trento n. 42). “Barista per un giorno”: chiunque ami il caffè potrà recarsi al Gambrinus e vivere l’emozione di preparare un espresso con la macchina a leva.

Lecce

Programma permanente per la diffusione della cultura del Rito del Caffè Espresso attraverso la collaborazione con Istituti Alberghieri. Questa iniziativa prevede una programmazione costante di attività coinvolgenti per gli studenti di tali istituti, mirando a condividere le migliori pratiche e le conoscenze fondamentali legate all’arte dell’espresso.

Palermo

Ore 10.00 – 13.00, Moltivolti (Via Giuseppe Mario Puglia n. 21). I “Moltivolti” del caffè e i suoi valori, educational: una giornata dedicata ai “molti volti” del caffè, alla sua ritualità e ai valori che rappresenta in Italia e nel mondo. La comunità emblematica di Palermo si unisce a quella multietnica di Moltivolti, impresa sociale che promuove il cibo come strumento di dialogo fra persone e culture diverse nel quartiere di Ballarò.

In altre città anche grazie alla Fipe, all’Associazione Locali storici d’Italia, ad alcuni Musei dedicati alla storia del caffè, nonché a singole iniziative si svolgeranno eventi volti alla raccolta benefica a favore di Fondazione Telethon e alle firme a sostegno della candidatura.

