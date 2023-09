NELLA NOTTE SPARATORIA IN PIENO CENTRO A TARANTO, GIOVANE FERITO

(e.l.) ______ Si torna a sparare a Taranto. Questa notte c‘è stato un conflitto a colpi di pistola fra persone a bordo di quattro moto in via Marco Pacuvio, dove sono intervenute le Volanti della Polizia di Stato. Ne è scaturito un inseguimento per le vie del rione Tre Carrare. All’incrocio tra via Cesare Battisti e via Aristosseno, uno degli scooter coinvolti (nella foto) ha urtato un’auto della Polizia. Il giovane di 35 anni che lo guidava, con precedenti, rimasto ferito poco prima da un proiettile al braccio sinistro, è stato soccorso e portato prima all‘ospedale Santissima Annunziata per le cure del caso e poi, arrestato, rinchiuso in carcere, a disposizione della magistratura.

Indagini in corso di svolgimento.

