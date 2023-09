SERIE A, RIEPILOGO E COMMENTI

“…Nella ricorrenza del 29 settembre…”

(g.p.) ______ Sono passati cinquantasei anni, una vita, praticamente. Quel fatidico 1967 fremeva di trepide attese, si scaldava di novità che si avvertivano nitide, per quanto nessuno capisse bene quali sarebbero state, ma tanto bastava, per guardare al futuro con inedito slancio vitale. Iniziava poi per la musica italiana una stagione irripetibile, di creatività assoluta, […]