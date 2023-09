TENTANO DI RUBARE UN’ AUTO, ARRESTATI

(e.l.) ______ Questa notte i Carabinieri del Nucleo Operativo del Comando Compagnia di Brindisi, nel corso di un servizio dicontrollo del territorio, transitando per le vie del rione Commenda, hanno sorpreso due ventenni del posto che, poco prima, avevano tentato di rubare, infrangendone il finestrino, un’autovettura in sosta. Gli autori, dei quali non sono state rese note le generalità, uno con precedenti specifici, sono stati trovati in possesso di strumenti e dispositivi atti allo scasso e utilizzati per avviare la marcia dei mezzi.

Arrestati in flagranza di reato, si trovano ora ai domiciliari, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi (nella foto).

Category: Cronaca