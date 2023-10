CARABIIERI FORESTALE E POLIZIA LOCALE PREMIATI PER LA TUTELA DELLAMBIENTE

Ieri, sabato 30 settembre, nella sala comunale di Frigole si è svolta la VII Edizione del “Premio Pegaso per l’Ambiente” 2023.

L’Associazione ATA-PC Lecce OdV, ideatrice e organizzatrice del premio, quest’anno ha premiato il Gruppo Carabinieri Forestali di Lecce, coordinato dal Col. Ruggiero CAPONE rappresentato, per l’occasione, dal Maresciallo Lorenzo PRETE e il Nucleo di Polizia Ambientale ed Amministrativa della Polizia Locale di Lecce, coordinato dal Comm. Sup. Luigianna VIZZI.

Anche questa VII edizione, come tutte quelle passate, ha riscosso un grande successo di pubblico – dichiara la dott.ssa Primula MEO, presidente dell’Associazione – La professionalità e la vicinanza ai cittadini da parte delle due istituzioni premiate si è potuta evincere durante lo svolgimento della serata. Il Maresciallo Prete e il Comm. Sup. Vizzi hanno illustrato il grande lavoro che, egregiamente e quotidianamente, svolgono sul territorio, coinvolgendo attivamente la platea. In qualità di rappresentante legale – conclude il presidente Meo – mi ritengo soddisfatta ed onorata di poter portare avanti questo evento che, anno dopo anno, riesce a mettere in risalto personalità ed enti che lavorano, spesso anche in silenzio, nel tutelare l’ambiente e gli animali, gratificandoli con un riconoscimento che sta diventando sempre più ambito.

Il Gruppo Carabinieri Forestali di Lecce è stato premiato con la seguente motivazione: “per l’elevata professionalità e la continua ed encomiabile opera di capillare controllo del territorio, con particolare riguardo ad abusi edilizi-paesaggistici, gestione illecita dei rifiuti ed incendi boschivi”, il riconoscimento è stato consegnato dal Prof. Maurizio Pinna, già insignito del Premio Pegaso per l’Ambiente nella III edizione del 2019.

Il Nucleo di Polizia Ambientale ed Amministrativa della Polizia Locale di Lecce è stato premiato con la seguente motivazione: “per l’incessante attività svolta con elevato spirito di abnegazione, grande senso di responsabilità e spiccata professionalità per la tutela dell’ambiente e del mondo animale”, il riconoscimento è stato consegnato dal dott. Roberto Paladini, già insignito del Premio Pegaso per l’Ambiente nella VI edizione del 2022. L’evento di premiazione è stato accompagnato dalle esecuzioni di brani, sapientemente, interpretati dal M° Simone Manca con la chitarra classic

