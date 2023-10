DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 1 OTTOBRE 2023

Buongiorno!

Oggi è domenica 1 ottobre 2023.

Santa Teresa del Bambin Gesù. San Remigio.

A Torino il nostro amico editore Sergio Chiarla compie 70 anni: buon compleanno!

1976 – In Italia per l’ultima volta si avvia l’anno scolastico in questo giorno.

Il primo ottobre era in Italia la data di inizio di tutte le scuole e, poiché in questo giorno viene celebrato San Remigio (in quanto il 1º ottobre 1701 vi fu la traslazione delle sue reliquie da Lucca a Fosdinovo), i bambini di prima elementare (oggi scuola primaria) erano detti “remigini”

.

Proverbio salentino: PARU CERCA PARU

Chi è fatto in un modo frequenta chi è fatto come lui. Di solito, usato in senso vagamente canzonatorio, o dispregiativo.

