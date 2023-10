DIRITTI UMANI IN COREA DEL NORD: SCONTRO GLOBALE DI VALORI. FORUM ON LINE MARTEDI’ 3 ALLE ORE 20

“North Korean Human Rights: Status Quo vs. Revisionist Powers” ovvero “Diritti Umani in Corea del Nord: Status Quo vs. Poteri Revisionisti” è il tema del 30° The Washington Brief, il forum mensile di esperti che si terrà in diretta streaming per l’Italia martedì 3 ottobre 2023, alle 20:00.

Interverranno: Greg Scarlatoiu, direttore esecutivo del Comitato per i diritti umani in Corea del Nord; l’amb. Joseph DeTrani, già inviato speciale per i negoziati con la Corea del Nord; il prof. Alexandre Mansourov, del Centro per gli studi sulla sicurezza dell’Università di Georgetown; e Michael Jenkins, presidente de “The Washington Times Foundation”.

Il “campo dello status quo” comprende i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Stati Uniti, Regno Unito e Francia; l’Unione Europea, la Corea, il Giappone e una miriade di democrazie che la pensano allo stesso modo e che intendono preservare l’attuale ordine internazionale basato sulle regole.

Il “campo revisionista”, guidato dai membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Cina e Russia, comprende Cuba, Venezuela, Iran, Bielorussia e naturalmente la Corea del Nord, insieme con altri. Mentre la Cina trae grandi benefici dall’ordine esistente, quando si tratta di diritti umani aiuta e favorisce gli Stati che commettono crimini contro l’umanità, come la Corea del Nord.

Qual è la strada da seguire? Il mondo sarà bipolare (Stati Uniti contro Cina) o multipolare? Oppure il multilateralismo è la risposta alle condizioni che stiamo vivendo oggi? E come s’inseriscono i diritti umani della Corea del Nord in questo enigma?

“The Washington Brief” è un forum mensile di esperti sponsorizzato da “The Washington Times Foundation”, un’istituzione privata impegnata a sostenere e diffondere i più alti ideali e valori in ambito culturale e nell’opinione pubblica. La Fondazione sostiene una serie d’iniziative volte a risolvere i conflitti e a rafforzare la pace attraverso la costruzione di ponti d’intesa e di cooperazione tra popoli, etnie, culture, sistemi di governo e tradizioni religiose.

Registrazione: https://washingtonbrief.org/register

