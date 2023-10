CURIOSITA’ E STATISTICHE DEI PRIMI 360 MINUTI DEL LECCE IN SERIE A

Il Lecce si sta ritagliando uno spazio sempre più importante in classifica e nelle quote calcio dei match di Serie A 2023 – 2024 su Betfair per via della sua prestazione incredibile, che colloca i Lupi al quarto posto nelle prime quattro gare di campionato. Ecco alcune curiosità statistiche sulla partenza straordinaria dei Salentini.

Buone le prime quattro gare del Lecce



Con due vittorie e due pareggi importanti la squadra di D’Aversa fa godere i tifosi con prestazioni di altissimo livello, che mirano a ottenere i punti salvezza quanto prima possibile per mettere al sicuro la permanenza in Serie A.



Nella prima gara dei Giallorossi contro la Lazio, l’armata Salentina è andata sotto di un gol e ha ribaltato il match in due minuti sul finale, quando Almqvist ha agguantato il pareggio all’85° e Di Francesco due minuti dopo ha messo il sigillo sul gol vittoria. In quell’occasione i tiri totali dei Salentini sono stati 23 di cui 7 nello specchio della porta, per un possesso palla del 48%.



La seconda gara con la Fiorentina è stata altrettanto entusiasmante, perché i Salentini hanno agguantato il pareggio dopo aver chiuso il primo tempo sotto di 2 – 0. Anche in questo caso il Lecce è riuscito a tirare più della Viola, con il 58% del possesso palla i Lupi hanno effettuato 9 tiri totali di cui 4 nello specchio della porta.

Il Lecce tra over e under



La prima gara del Lecce contro la Lazio è terminata con un risultato a trazione Over 2.5, mentre la gara con la Fiorentina è quella con più gol, terminata con il simbolo Over 3.5.



Le partite contro Salernitana e Monza sono terminate con un risultato a trazione Under 2.5, per una squadra che fa di necessità virtù dove mai nulla è scontato, a parte il risultato utile, almeno per ora.



I migliori calciatori del Lecce



Krstovic è il miglior marcatore dei Lupi nei primi 360 minuti di gioco con 3 reti in quattro gare, Almqvist ha segnato una rete nella prima gara contro la Lazio, così come Di Francesco, che ora gioca nel Palermo. 1 gol anche per Rafia e Strefezza, mentre Banda ha fornito 2 assist.



Dove può arrivare questo Lecce

Nelle quote Serie A la vittoria del campionato del Lecce è quotata a 501, un’impresa impossibile, tenendo conto che Inter e Juventus già sono in lotta fra di loro nelle prime due posizioni, ma la palla è rotonda e tutto potrebbe succedere.



Il miglior piazzamento in Serie A del Lecce è la nona posizione ottenuta nel 1988 – 1989, l’obiettivo principale dopo la salvezza è migliorare questo record nella stagione in corso.















Category: Sport