I PIROMANI CRIMINALI TORNANO A COLPIRE SANTA CESAREA TERME, PINI E MACCHIA MEDITERRANEA DISTRUTTI CON ACCANIMENTO. QUESTA SERA DIVAMPANO PURE LE POLEMICHE: E’ TANTA L’INDIGNAZIONE DEI CITTADINI

(Rdl) ______ Un incendio di vaste proporzioni, cominciato nel pomeriggio e ancora in corso in tarda serata, ha attaccato e sta finendo di distruggere un altro polmone verde e un altro luogo della memoria, la pineta di Santa Cesarea Terme, in un posto di grande importanza turistica e di straordinaria rilevanza paesaggisica, una zona fra l‘altro ripetutamente presa di mira dai piromani negli anni passati e pure nei mesi scorsi senza che ciò abbia fatto venire in mente a nessuno qualche idea di contrasto ai responsabili della sicuezza dei luoghi a tuti i livelli.

Questa volta i criminali hanno agito con accanimento e determinazione, predisponedo diversi punti di innesco del rogo.

Lambite le case del centro abitato. Il Malè, la nota discoteca, danneggiata.

Mentre qualcuno, a questo punto evidentemente in mala fede, continua ancora a dare la colpa al caldo, abbiamo perso un‘altra significativa fetta di Nostra Madre Natura.

Nonostante tavole rotonde e tavoli quadrati, quelli dell‘ incapacità conclamata delle Istituzioni a tutti i livelli a fare un‘efficace opera di prevenzione, e pure di repressione quale deterrente, il bilancio di questa estate in tutto il Salento, territorio di Lecce città compreso, è un‘altra volta drammaticamemte sconfortante e si sta aggravando ulteriormente.

L‘ indignazione dei cittadini salentini è tanta e sta divampando in questi minuti sui social, insieme alle foto e ai video dell‘ inferno di fuoco. Qualcuno ha usato toni violentissimi. Qualche altro ha anche parlato apertamente di mafia.

Eccone un piccolo elenco di esempio.

GIUSEPPE VIVA

Una città come Santa Cesarea Terme …gestita da gente incompetente ….avete fatto distruggere il nostro patrimonio creato dai nostri antenati vergogna

RENATO LEGGIERI

Un pezzo di storia della discomusic salentina in rovina.Anni ed anni a ballare di mercoledì e di sabato.Avrò visto dal balconcino del privè non saprei nemmeno io quante albe.Chiunque sia stato ad appiccicare il fuoco nella pineta ed alla discoteca,sappia che ha tutto il mio livore e il mio disprezzo!

MOVIMENTO CIVICO GUARDA OLTRE SANTA CESAREA

Via i paraocchi, non crediamo più alle favole. Non possiamo assistere ancora inermi alla distruzione materiale del nostro territorio. Le immagini dell’ennesimo incendio di oggi a Santa Cesarea, che tutti abbiamo visto, tolgono il posto alle parole e obbligano ai fatti. Vogliamo prevenzione! Vogliamo vigilanza! Vogliamo sicurezza! Vogliamo azioni concrete, non chiacchiere a mezzo stampa.

TITTI DIVICCARO

Solo a Santa Cesarea è già la seconda volta in 2 mesi! Comunque,dove ti giri e ti volti brucia…brucia..brucia questa terra ogni anno! M A F I A! Non se ne può più! HelP!

Category: Cronaca