TOP 20 ITALY’S BEST EMPLOYERS. IL MIGLIOR POSTO DOVE LAVORARE, MALDARIZZI ALL’OTTAVO POSTO 

BARI – Nella classifica “Italy’s Best Employers 2024” sulle aziende che offrono i migliori ambienti di lavoro in Italia per settore e numero di dipendenti, Maldarizzi Automotive S.p.a. è all’8° posto nella TOP 20 nel settore automotive, aeronautica e difesa. Nel ranking del settore Maldarizzi Automotive è l’unica azienda della distribuzione automotive a competere con grandi multinazionali; un eccezionale traguardo che mette in luce la realtà di un Sud Italia che avanza.

Nell’indagine, pubblicata sul Corriere della Sera, sono state coinvolte più di 4.500 realtà economiche con un minimo di 250 lavoratori in Italia: il ranking finale premia e rende pubblico solo il nome delle Top 450: Maldarizzi Automotive è all’ottavo posto per il settore automotive, aeronautica e difesa e al 98esimo posto con 8,61 punti nel ranking generale che coinvolge tutti i settori.

Le aziende Best Employers d’Italia per il 2024 sono state scelte da un grande sondaggio web (coinvolte 20mila persone e ottenuti 250mila giudizi) a cui i lavoratori hanno aderito spontaneamente e che ha coinvolto anche i lettori del Corriere della Sera, organizzato da Statista, la business platform n. 1 al mondo, che raccoglie e analizza dati di mercato e di consumo.

Per capire quali sono i migliori posti di lavoro, a ciascun partecipante del sondaggio web sono state rivolte due domande: è disposto a consigliare a qualcuno il proprio attuale posto di lavoro? E quale giudizio dà su altre aziende in cui ha lavorato? È stato chiesto di rispondere con una modalità tipo pagella scolastica e voti da zero (Non raccomanderei in nessun caso) a dieci (Raccomanderei sicuramente). Il totale delle opinioni raccolte è stato elaborato attribuendo alle due categorie un diverso peso per concorrere al ranking finale.

“Maldarizzi Automotive ha una bella storia di valore da raccontare – ha dichiarato il Cavaliere del Lavoro Francesco Maldarizzi, presidente della Maldarizzi Automotive (nella foto) – esempio di lavoro ed economia buona che arriva dal Sud, anche se con portata nazionale. E tutti noi facciamo parte di questa storia”.

La classifica è anche un’analisi sull’aria che si respira nel mondo del lavoro, tra fabbriche e uffici nella stagione di uscita dalla pandemia e in un clima economico incerto. Alla voce welfare si è aggiunto il concetto di “wellbeing”, un più generale benessere per la conciliazione dei tempi vita-lavoro, senza dimenticare la sfida economica per chi è stretto tra contratti incerti e l’inflazione che morde le buste paga.

Maldarizzi Automotive prosegue la strada per contribuire al benessere dei dipendenti prestando attenzione ai loro bisogni, in particolar modo nel corso di momenti di rivoluzione come quello attuale. Tra le ultime iniziative nel campo del wellbeing, ricordiamo anche master per i più alti potenziali e un team di psicologi a disposizione gratuitamente per tutte le lavoratrici e i lavoratori, per far vivere in un ambiente di lavoro che renda pienamente soddisfatti.

Category: Costume e società