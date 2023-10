ACCUSATI DI AVER RUBATO DUE AUTO, DUE GIOVANI FINISCONO IN CARCERE

(e.l.) ______ I Carabinieri del Comando Stazione di Oria hanno eseguito ieri un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due giovani, di 38 e di 27 anni, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio, accusati di furto aggravato in concorso. Non soo state rese note le loro generalià.Il provvedimento restrittivo, emesso dal gip del Tribunale di Brindisi su richiesta della locale Procura della Repubblica, scaturisce dalle indagini condotte dai militari dell’Arma in relazione a due episodi di furto di autovetture, consumati rispettivamente nell’agosto 2022 e nell’aprile 2023.

Nel primo caso, due ladri avevano “operato” in piena notte, approfittando quindi della scarsa visibilità, danneggiando uno dei finestrini posteriori di una Lancia Ypsilon e manomettendo il dispositivo di accensione dell’auto. Nel secondo caso, ai danni di un anziano di 78 anni, era invece stata rubata una Fiat Panda con la quale l’anziano si occupava delle incombenze di vita quotidiana.

In entrambe le circostanze, gli accertamenti svolti dai Carabinieri avevano permesso in pochi giorni di risalire all’identità dei presunti ladri di auto, sebbene comunque ben noti in quanto gravati da precedenti specifici. Entrambi i veicoli erano stati poi rinvenuti dai militari dell’Arma e restituiti ai legittimi proprietari. Gli arrestati sono stati infine condotti nel carcere di Brindisi (ella foto).

Category: Cronaca