L’INCONTRO CON L’ALTRO: EVENTO DI SENSIBILIZZAZIONE ALL’ANSIA SOCIALE

Pensieri un Corte, Arte e psicologia nel Borgo di Galatina, giunto alla sua II edizione.

L’ansia sociale, nota anche come fobia sociale, è un disturbo caratterizzato da un’intensa paura eccessiva di essere giudicati o valutati negativamente dagli altri. Dati Istat sottolineano l’aumento di casi dei disturbi ansiosi e dei disturbi depressivi in Italia, fotografati già nel periodo 2015-2017 e indagati maggiormente a ormai due anni dalle prime avvisaglie della pandemia Covid-19. L’O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) la definisce come “il male del secolo”: la depressione, associata ai sintomi ansiosi, è una patologia in crescita ogni anno che ha trovato campo fertile nella società metropolitana, causata da repentini cambiamenti e pressioni sociali che si sviluppano dentro e fuori dal nucleo familiare. A contribuire all’espansione di queste malattie è la mancata consapevolezza della loro gravità nel vivere comune e la frequenza con cui vengono trattate tardivamente e in maniera non adeguata.

Il tema della seconda edizione di Pensieri in Corte è “L’Incontro con l’altro”: un evento di sensibilizzazione all’ansia sociale. L’evento, organizzato da Nova Mentis – Centro di Psicologia e Neuroscienze, in collaborazione con L’auramente, Gigi Rigliaco Gallery, Psicogest e con i patrocini del Comune di Galatina e dell’Ordine degli Psicologi Puglia, si svolgerà a Galatina in Via Pascoli 50, nel prestigioso Palazzo Tartaro, sede clinica del Centro Nova Mentis nelle date del 14 e 15 ottobre.

A seguire il programma dell’evento:

14 ottobre – ore 19:00: Vernissage della mostra “VISIONI” a cura dell’Ass. Culturale L’AURAMENTE e della Galleria d’Arte contemporanea GIGI RIGLIACO GALLERYUn viaggio immersivo all’interno dello spazio clinico del Centro Nova Mentis in cui 7 artisti ci invitano a superare le nostre resistenze, invitandoci a ridare spazio alle nostre emozioni.

Artisti in mostra: Dario Agrimi, Ivan Garrisi, Francesco Cuna, Fabrizio Fontana, Marta Lagna, Pierpaolo Miccolis, Vittoria Rutigliano.Nel corso della serata anche la premiazione del concorso nazionale di scrittura “Verba volant, scripta Mentis”, promosso da Nova Mentis in partnership con PsicoGest.

15 ottobre – ore 18:00: Convegno in corte “Ansia sociale: strategie di prevenzione e cura ”Intervengono gli psicoterapeuti del Centro Clinico Nova Mentis sul tema ansia sociale: strategie di prevenzione e cura, somiglianze e correlazioni con l’ADHD in età evolutiva ed adulta.

L’evento è ad accesso libero.

