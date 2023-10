PREMIO ARTE 2023 – UN’OPERA DELL’ARTISTA ANTONELLO NISI VERRA’ ESPOSTA ALLA MOSTRA PERMANENTE A MILANO ORGANIZZATA DA CAIRO EDITORE

Melcore Valerio________Tutti gli anni viene organizzato a Milano il PREMIO ARTE, sono centinaia gli artisti che da tutta Europa partecipano al prestigioso concorso sperando di farsi notare e che la loro opera possa essere inserita nel Catalogo d’Arte che contiene i lavori degli artisti vincitori e finalisti e che viene pubblicato da Cairo Editorie – Giorgio Mondadori.

Quest’anno a questo concorso ha deciso di partecipare con un suo lavoro un pittore salentino, Antonello Nisi, un artista poliedrico noto per la sua bravura tra gli addetti ai lavori. Nisi è soprattutto pittore, è stato allievo del Professor Mariano presso l’accademia di Belle Arti di Lecce, ma si è fatto notare anche per le sue incisioni, ha studiato l’Arte della grafica, in particolare dell’Acquaforte e dell’Acquatinta presso lo studio del compianto Professore Fanigliulo mentre con il Professore Bolognini si è perfezionato nell’arte della fotografia. Si è fatto apprezzare inoltre per le sue qualità di eccellente restautore di opere d’arte dei secoli passati.

Come dicevamo un artista a tutto tondo che si è sempre accontentato di essere apprezzato tra gli amici e conoscenti, ma da quando ha deciso di farsi affiancare dalla sua amica e manager, la signora Lucilla che per 30 anni ha vissuto e lavorato nel mondo della comunicazione a Milano, evidentemente questo non gli basta più e così ha deciso di partecipare a questa importante selezione di artisti che lo ha visto tra i finalisti.

L’opera con la quale il Nisi si è presentato al PREMIO ARTE è stata realizzata su tela sulla quale è riprodotto un busto in marmo, nello stile classico romano, poi ripreso diversi secoli dopo dagli artisti italiani nel periodo cosiddetto del grottesco, insomma uno stile artistico ed una bellezza riconosciuta universalmente, ebbene sotto questa testa, sotto quest’opera d’arte emerge un codice a barre quello che accompagna nei giorni nostri i prodotti commerciali. Questo il messaggio, il grido di dolore che il Nisi lancia al mondo dell’arte, che nella società attuale non è più una ricerca del bello, della perfezione, o comunque una ricerca interiore, ma qualcosa che risponde esclusivamente alle leggi di mercato, per il Nisi l’arte moderna si è ridotta ad un mercimonio.

