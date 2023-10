LA VIGILIA DI LECCE ‐ SASSUOLO NELLE PAROLE DI OGGI DEI DUE ALLENATORI

(Rdl) ______ “I ragazzi non sono sicuramente contenti della sconfitta con il Napoli, ma nel calcio bisogna essere equilibrati. L’importante è non abituarsi a perdere”.

Il Lecce arriva infatti alla partita del Via del Mare contro il Sasuolo sempre con gli 11 punti dello splendido inizio di campionato, dopo due stop di fila e ha tanta voglia di riprendere il cammino interrotto.

Roberto D’Aversa comunque pretende dai suoi un comportamento aggressivo: “Sotto l’aspetto dell’intensità e della voglia, a prescindere dalle caratteristiche della squadra avversaria, noi dobbiamo metterci sempre qualcosa in più, perchè fa parte del nostro dna: noi giochiamo per salvarci e questo aspetto lo dobbiamo portare in campo in qualsiasi partita e contro tutti gli avversari”.

Il Sassuolo, capace di battere Juventus e Inter, ma poi subito dopo lunedì scorso di perdere in casa contro il Monza, di punti ne ha 9 e cerca continuità per rifare anche quest’ anno un campionato di vertice e confermarsi squadra e società fra le più solide d’Italia. Ma non è facile per nessuno.

Alessio Dionisi (nella foto) lo sa bene: “Andiamo sempre alla ricerca di qualcosa in più che in questo momento in questo ambiente non esiste. Siamo diversi rispetto all’anno scorso e non possiamo fare paragoni. Li rispettiamo. Abbiamo qualità per batterli. Sarà un campo difficile, caldo, dove la tifoseria si sente e questo è uno stimolo in più, dovremo essere più continui, cosa che ci è mancata con il Monza”.

Si gioca al Via del Mare venerdì 6, arbitra il signor Luca Sacchi di Macerata, fischio di inizio ore 20.45.

Category: Sport