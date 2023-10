WhatsApp – 5.10.2023. 20.20 – SCOPATE

(g.p.) ______ Succede che due facciano l‘amore a casa loro appoggiati per comodità di posizionamento ad una finestra aperta, che si affaccia proprio su Piazza Sant‘ Oronzo, e che ieri sera qualcuno dei passanti li abbia immortalati in un video, immancabilmete diffuso oggi sui social.

Per giunta è successo poi che qualche intellettuale della Magna Grecìa Salentina si sia esercitato su tutto questo, con esiti sconfortanti, tentando con fotogrammi e video rilanciati a bella posta di creare un caso, in realtà commettendo solo reati perseguibili su querela in sede penale, sia per gli organi di informazione, sia per Facebook equiparato ad essi.

Qu il vero degrado è di un certo tipo di fare informazione.

La coppia stava in un‘abitazione privata, facilmente individuabile da fotogrammi e video diffusi quindi in maniera illecita.

I due non hanno fatto nessun esibizionismo, si sono semplicemente appoggiati ehm per comodità ehm della posizione del Kamasutra prescelta, sul davanzale della finestra di casa.

Aperta?

Lo diciamo per i nostri lettori non salentini: a Lecce in questi giorni fa ancora abbastanza caldo, le abitazioni di giorno accumulano calore e lo riversano all‘interno quando il sole non batte più, a tal punto che di notte si dorme amcora con le finestre spalancate come se fosse agosto.

E i due dovevano essere già abbondantemente accaldati di loro…

Lecce non era già qualche decennio fa la città pettegola e bigotta dipinta in maniera impropria e sbagliata dal film Mine vaganti di Ferzan Ozpetek (nella foto).

Proprio per niente adesso.

Qui il vero scandalo è di chi, come spesso succede ai giorni nostri, pieni zeppi di sesso virtuale pubblico, si eleva a divulgatore del sesso altrui privato, quando esso ridiventa reale, magari per compensare i deficit del proprio, trasformandosi dal basso del suo pulpito social, in maniera questa sì volgare e offensiva, in dispensatore di culacchi,, derisioni e moralismi all‘acqua di ciclamini.

Il sesso vero fa ancora paura solo ai Catoni i censori dell‘on line.

