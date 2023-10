ADDIO A PIETRO

(e.l.) ______ ”A volte perdiamo tempo con inutili discussioni e non ci immaginiamo che potremmo non vederci mai più. perdere la vita in un secondo ”

”Abbiamo tentato fin all ‘ultimo secondo pur di rivedere il tuo cuore ripartire…. Purtroppo non è stato cosi ”

”Ragazzo Educato e dai Sani Valori e Principi”

Sono solo alcuni esempi dei tanti messaggi social di condivisione del lutto, affetto, incredulità e sgomento da parte di amici, conoscenti, compaesani che si stanno susseguendo in queste ore.

Lui, Pietro Lanzo, 35 anni, di Lizzano, titolare di uno studio di estetica, padre di tre figli, è morto questa mattina in un tragico incidente stradale avvenuto alla periferia del paese.

Per cause ancora da accertare, la moto di grossa cilindrata che guidava si è scontrata con un‘ auto in transito. Sbalzato di sella, l‘impatto con l‘asfalto gli è stato fatale, inutili i tentativi di rianimarlo fatti dal personale del 118 andato a soccorrerlo.

Category: Cronaca