INCIDENTE NELLE CAMPAGNE DI ALLISTE, UOMO MUORE TRAVOLTO DA MOTOZAPPA

(e.l.) ______ Questa mattina nella campagna di sua proprietà vicino al paese, dove stava facendo lavori agricoli, è morto Martino Lombardo, 54 anni di Alliste. E‘ stato colpito dalla motozappa che stava manovrando che, per cause ancora da accertare, si è ribaltata, colpendolo in pieno.

Quando è stato soccorso dagli infermieri del 118, per lui non c‘era più niente da fare, a causa della gravità delle lesioni riportate.

Category: Cronaca