SCENA MUTA INAUGURA LA STAGIONE TEATRALE A “IL CAVALIERE” CON “EX-TRA” DONNE

DIRITTI UMANI IN COREA DEL NORD: SCONTRO GLOBALE DI VALORI. FORUM ON LINE MARTEDI’ 3 ALLE ORE 20

“North Korean Human Rights: Status Quo vs. Revisionist Powers” ovvero “Diritti Umani in Corea del Nord: Status Quo vs. Poteri Revisionisti” è il tema del 30° The Washington Brief, il forum mensile di esperti che si terrà in diretta streaming per l’Italia martedì 3 ottobre 2023, alle 20:00. Interverranno: Greg Scarlatoiu, direttore esecutivo del Comitato […]