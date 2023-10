W LA LIBERTA’ PRESENTAZIONE A COPERTINO SABATO 7 OTTOBRE

Rdl_______Sarà presentata sabato 7 ottobre, alle 19.30, nelle suggestive sale de “Il Cavaliere al Borgo Antico” di Copertino (Via Margherita di Savoia, 10), la prima raccolta di racconti in vernacolo di Vincenzo Mariano dal titolo W la libertà. Cunti e culacchi in dialetto copertinese, edita da Pangea, a cura di Massimo Colazzo, con prefazione di Alessandro Calcagnile e postfazione di Alberto Nutricati.

Modera l’incontro Francesco Mesciu Cicciu Danieli, storico, iconologo e artigiano muratore.

Interverranno l’autore Vincenzo Mariano; il curatore Massimo Colazzo; Alessandro Calcagnile, direttore f.f. dell’Unità operativa complessa di Cardiologia dell’Ospedale di Copertino; Alberto Nutricati, giornalista e cultore della materia in Narratologia UniSalento; Giovanni Greco, giornalista e storico locale.

Musiche di Carlo Mazzotta.

Frizzante, sarcastica, sagace sottile, acuta, e intelligente, questa raccolta di 26 racconti in dialetto copertinese tra il vero ed il verosimile è un invito al viaggio e alla scoperta con curiosità e leggerezza. La penna arguta e dissacrante dell’autore tratteggia un carosello variegato di tipi umani che interagiscono con popolana genuinità in situazioni e circostanze di un mondo antico. In questi piccoli quadri di vita di un paesotto salentino e della sua identità collettiva, ambientati in un tempo collocabile tra i primi anni ‘50 ed i nostri giorni, troviamo i riti, le feste, le ricorrenze, le abitudini che hanno scandito la vita di intere generazioni. I mezzi di trasporto, le pratiche agricole, i dolci di Natale, gli attrezzi, cibi, le arti e i mestieri, i giochi di osteria: i racconti sono corredati da un ricco ed accurato corpo di note pieno di curiosità, spigolature e approfondimenti. Inoltre, alla fine di ogni racconto, la descrizione di personaggi e luoghi ed un glossario minimo arricchiscono e completano la lettura.

Il libro sarà in vendita da domenica 8 ottobre nell’edicola Rivendita tabacchi di Copertino, in via Corsica, 14.

