A VELE SPIEGATE,UN INCONTRO TRA PERIFERIE OLTREFRONTIERA A LECCE SABATO 7

di Roberto Pagliara ______

Un festival organizzato dalle associazioni BFake e Molly Arts con i l contributo del Consiglio Regionale della Puglia. Dopo lo scorso anno dove il festival ha connesso le periferie di Lecce con quelle di Parigi, oggi fa da ponte con le periferie albanesi di Tirana. Attraverso convegni, concerti, danza, street art mette in evidenza un naturale legame tra le due terre di confine, Italia ed Albania.

Questa settimana cioè il 7 ed 8 ottobre sarà a Lecce una delegazione di artisti albanesi mentre intorno alla metà del prossimo mese di novembre, ancora la data non è stata decisa con precisione, sarà una delegazione di artisti salentini ad essere ospitata dagli amici albanesi a Tirana.

La location leccese sarà il parco Trax Road presso il quartiere “Le Vele” di Lecce dove prenderanno avvio le musiche di gruppi locali eseguite da musicisti albanesi presenti in Salento, seguiranno poi musicisti e rappers albanesi, conclusione della serata dalle 23.30 con la “All in band”, una band Funky-Etno-Jazz-Electro-Swing albanese proveniente da Tirana per il festival.

Il giorno seguente sarà caratterizzato in particolare dalle arti di strada, graffiti, laboratori, giochi, cibi ed anche musica fino a sera.

Giorgio Doveri tiene a precisare nella conferenza stampa che si è tenuta presso il Barroccio (nella foto) con la presenza di Loredana Capone, Paolo Foresio e Andrea Ferreri, che l’attenzione è particolarmente rivolta al luogo (Le Vele) come produttore di arte piuttosto che ad una manifestazione d’arte prodotta in un luogo. Paolo Foresio nel suo intervento auspica che Trax Road diventi un luogo stabile di arti performative per il quartiere e per la città, anche Loredana Capone sottolinea ed auspica una stabilità nella produzione di eventi come “Vele Spiegate”, quindi esprime la disponibilità della Regione Puglia a sostenere eventi che creino una storia piuttosto che il singolo progetto.

Insomma un festival molto atteso e ricco di aspettative anche future per il quartiere e la città.

Category: Costume e società