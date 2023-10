I PIROMANI HANNO ATTACCATO DI NUOVO IL PARCO DEL RAUCCCIO

(g.p.) ______ 13 giugno 2019. 2 ottobre 2019. 23 settembre 2020. 30 marzo 2021. 14 giugno 2021. 1 agosto 2021. 20 ottobre 2021. 23 maggio 2022.

Sono le date in cui negli ultimi anni la zona del parco del Rauccio fu attaccata dai piromani.

In questa lunga estate 2023 della devastazione del nostro patrimonio naturale in tutto il Salento, territorio di Lecce città compreso, attuata con accanimento in una lucida più che folle occulta strategia di distruzione del verde pubblico, da piromani esperti quato impuniti, non bisognava essere il Mago Silvan, non bisogava essere Sherlock Holmes per prevedere che il Parco sarebbe stato attaccato ancora e organizzare quanto meno un efficace servizio di prevezione e un tempestivo sistema di rilevazione.

E invece oggi dal primo pomeriggio un nuovo vasto incendio, che i Vigili del Fuoco (foto di repertorio dal nostro archivio) accorsi sul posto ano faticato a circoscrivere, ha interessato Rauccio e dintorni, con le fiamme che si sono rapidamente propagate dall‘ interno del boschetto ad ampie radure di macchia mediterraea.

L‘ allarme, lo hanno dato i residenti delle zone abitate di Torre Chianca, marina di Lecce. ______

