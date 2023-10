MOSTRA DI VITTORIO DIMASTROGIOVANNI A LECCE DA SABATO 14

di Raffaele Polo ______ Il giorno 14 ottobre 2023 alle ore 18.30, a Lecce, si inaugura la Mostra Diffusa dedicata all’artista Vittorio Dimastrogiovanni (nella foto), a cura di Lucio Galante e Carmelo Cipriani.

L’opening si svolge presso MUST off Gallery (Via degli Ammirati), dove interverranno il sindaco Carlo Maria Salvemini, l’assessore alla cultura Fabiana Cicirillo e i Curatori. Subito dopo ci si recherà presso la seconda e vicina sede, la Fondazione Palmieri (ex chiesa di San Sebastiano, Vico dei Sotterranei).

Saranno esposte 45 opere totali; quelle prodotte tra il 1959 e il 1982 si potranno ammirare presso la Fondazione Palmieri mentre le opere relative al periodo 1983-2019 saranno esposte negli spazi del MUST.

Il Catalogo della mostra è delle Edizioni Esperidi e si contraddistingue per la sobria copertina.

I ‘segni’ preferiti dell’artista leccese erano la lumachina e il pesciolino.

Esseri umili ma tanto rappresentativi della visione del mondo che caratterizza l’Arte di Vittorio Dimastrogiovanni, in un percorso lungo e coerente che lo ha portato ad armonizzare la propria vena creativa con l’universo che ci circonda e che, sempre più spesso, trascuriamo con incredibile leggerezza. Eppure la Natura ci parla, eccome. E Dimastrogiovanni utilizza le forme più espressive come i legni degli alberi più nobili e diversi: l’arancio, il noce, l’acero, il nespolo e il limone. Ma anche cipresso e tiglio, fino al severo mogano sono i protagonisti delle sue composizioni, frammiste ai colori acrilici e ai cosiddetti ‘materiali di scarto’ che vengono lavorati e reinterpretati con raffinata semplicità e finiscono per diventare un vero e proprio mondo personale riversato dall’Artista su carta o tela.

Sono opere pitto-scultoree o plastiche, alle quali il bravo Vittorio è arrivato, come tanti, partendo dal ‘figurativo’ e raggiungendo, negli Anni Settanta, la difficile evoluzione astrattista che, però, fa sua, trasformandola nell’impiego di figure animali e vegetali, in un armonico discorso che coinvolge quella sorta di panteismo naturalistico che finisce per caratterizzare tutta la sua arte.

Presente in tutti i movimenti artistici che, nella nostra realtà, sorgono e scompaiono con forse troppa facilità, Dimastrogiovanni sapeva però farsi apprezzare soprattutto per la sua indole modesta e allo stesso tempo curiosa; insegnante di grande esperienza e formatore di tanti giovani che si avviavano alla ricerca dell’Arte, eterno giovane egli stesso, con anelito sempre vivace di conoscenza e condivisione.

Di lui ci restano molte opere, facilmente individuabili tra i massimi esponenti del fine del secolo scorso e dei primi anni del XXI. Se noterete una modesta lumachina che pare nascondersi tra i colori e le costruzioni materiche di una composizione di grandi dimensioni che vi colpisce per un senso cromatico inspirato e delicato, state certi che è Vittorio Dimastrogiovanni che vi spiega, pazientemente e con tono fermo, qual è la sua visione del Mondo e della Natura. E ne resterete affascinati.

