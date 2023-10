TURISTA SCOMPARE IN MONTAGNA

(e.l.) ______ Ore di angoscia per la sorte di Lucio Petronio (nella foto), 70 anni, di Lecce, dirigente medico in pensione, scomparso da ieri mattina nel Parco Nazionale del Pollino, in cui si era recato per una escursionein montagna insieme al figlio.

Avendolo perso di vista, è stato proprio il giovane a dare l‘ allarme. Sono scattate immediatamente le ricerche, che oggi hanno portato al ritrovamento del telefonino dell‘anziano, ma di lui nessuna traccia.

Category: Costume e società