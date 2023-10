VIOLENTA AGGRESSIONE A CENA IN PIZZERIA NEL CENTRO DI TARANTO

(e.l.) ______ Ieri sera a Taranto in una pizzeria del centro c‘è stata una violenta aggressione, di cui in breve la Polizia di Stato ha individuato il presunto responsabile. Si tratta di Gaspare Bevilacqua, 52 anni, di Taranto. E‘ stato arrestato e, su disposizione del pm di turno presso la Procura della Repubblica, rinchiuso nella locale casa circondariale (nella foto).

La vittima è Vito Anaclerio, un conoscente che è stato portato e curato all’Ospedale Santissima Annunziata e poi dimesso con una prognosi di dieci giorni.

Nella ricostruzione degli inquirenti, che quale motivazione hanno parlato di motivi passionali, vale a dire una relazione contestata con una ex, l‘aggressore, per vendetta, entrato all‘improvviso nel locale, ha colpito la vittima con un casco da motociclista e poi lo ha ferito al volto con un cacciavite, per poi prendersela pure con la sua auto parcheggiata nelle vicinanze, contro cui si è accanito prima di fuggire.

Ma come detto in poche ore è stato individuato, rintracciato in un circolo privato e arrestato, con l‘accusa di tentato omicidio e di lesioni personali.

Category: Cronaca