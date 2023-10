IL PUNTO SUL CAMPIONATO. LA DIAGNOSI SENZA SPERANZA DI ALBERTO ZANGRILLO

(Rdl) ______ RISULTATI della giornata numero 8 che si apre venerdì sera con lo scontro in coda fra Empoli e Udinese, che fanno 0 a 0 e che, pur muovendo la classifica, rimangono nelle ultime posizioni.

Poi nella notte del Via del Mare Lecce contro Sassuolo, di cui abbiamo riferito ampiamente a parte, finisce 1 a 1.

Ed eccoci al sabato.

A San Siro l‘Inter sul doppio vantaggio nei primi dieci minuti, ma poi il Bologa prima la riapre e poi nella ripresa la pareggia.

Il derby della Mole va alla Juve senza nemmeno troppi patemi d‘animo, un 2 a 0 ’tranquiullo‘, firmato da Gatti e Milik

Poi nella notte la faticata e contestata vittoria 0 ‐ 1 del Milan a Genova, decide il gol di Pulisic a tre minuti dal termine, segnato dopo un tocco dubbio col braccio. Ma i dubbi in serie A li risolvono sempre a favore dei più grandi e forti, e a sfavore dei più piccoli e deboli. Ha ragione Alberto Zangrillo , che tutti conoscono come medico insigne di fama internazioale, ma pochi come presidente del Genoa.

Al termine della partita, furibondo, ne ha dette che ne ha dette… “Sono qui per invocare rispetto…Si sta rovinando il calcio…Quando non c’è la ragionevole certezza noi soccombiamo sempre. Ormai è così da tempo… L’uscita che ha portato all’espulsione di Maignan, da medico la definisco assassina, ma fa niente. Va bene così. Il mondo del calcio è sempre più iniquo: la fanno da padrone sempre gli stessi. Vediamo quante giornate danno a Maignan…Quando c’è Davide contro Golia, in questo mondo vince sempre Golia… Basta fare gli ipocriti, lo sappiamo tutti. Quello che abbiamo visto stasera è chiaro“.

Di domenica pomeriggio, tre belle vittorie delle squadre di casa.

3 a 0 del Monza alla Salernitana, 2 a 1 del Frosinone al Verona, 3 a 2 della Lazio all‘ Atalanta.

Di sera diluvio romanista su Cagliari, 1 a 4 con doppietta d iLukaku.

Di notte, grandina pure su Napoli, dove la Fiorentina si impone 1 a 3.

La CLASSIFICA vede ora in testa il Milan con 21 punti, due in più dell‘ Inter, che pure un mese fa aveva dominato nello scontro diretto, a dimostrazione di quanto il calcio sia aleatorio, opinabile e viva di episodi. Al terzo posto ci sono Juventus e Fiorentina appaiate a quota 17, quinto è il Napoli con 14, sesta l‘Atalanta con 13, al settimo posto con 12 le tre squadre che si contenderanno nel futuro prossimo la legittima soddisfazione di diventare la rivelazione del torneo: Lecce, Monza e Frosinone.

In coda male Cagliari e Udinese, le uniche due a non aver ancora vinto una parita, male anche Empoli e Udinese, appena un gradino sopra.

Nella CLASSIFICA MARCATORI domina Lautaro, ora già i doppia cifra a nemmeno un quarto di campionato. Vice capocannoiere, ma staccato, con gol, sempre Osimhen.

Ora, di nuovo una sosta per gli impegnii delle Nazionali.

Se ne riparlafra due settimane, con il PROSSIMO TURNO, la nona giornata. Match clou Milan ‐ Juventus, il Lecce gioca a Udine lunedì 23 alle 20.45.

