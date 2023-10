LA FESTA DELLA PATATA ZUCCHERINA A FRGIGOLE SABATO E DOMENICA

MOSTRA DELLA PATATA ZUCCHERINA DI FRIGOLE Una iniziativa sostenibile per un prodotto del territorio a Km 0

Si terrà sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023, a Frigole, maria di Lecce, la “Mostra della patata zuccherina di Frigole”, un’iniziativa sostenibile per la promozione del prodotto del territorio a Km 0.

La manifestazione, organizzata dalla Cooperativa di Comunità “Terra e Mare” in collaborazione con l’Associazione Produttori della Patata zuccherina di Frigole, l’Ecomuseo delle Bonifiche di Frigole e l’Istituto Tecnico Agrario “Presta-Columella”, con il patrocinio del Comune di Lecce e il sostegno della Regione Puglia, vedrà alternarsi per due giornate (l’evento sarà anticipato venerdì 13 da una iniziativa per gli alunni della scuola primaria) di appuntamenti formativi, ricreativi, conviviali, con stand gastronomici, animazioni teatrali, tavole rotonde, con la partecipazione di esperti gastronomici, sommelier, studenti dell’istituto alberghiero.

La Patata zuccherina è poco conosciuta in Italia, si coltiva solo in alcune zone del Lazio e del Veneto e poi anche a Frigole, nell’agro a nord di Lecce e in poche altre località del Salento.

Viene chiamata anche patata dolce o batata o patata americana da dove è stata importata nel diciassettesimo secolo. Il nome scientifico è Ipomoea Batatas.

Nel territorio salentino si coltiva soprattutto una varietà molto rustica, vigorosa, quasi invadente, forma piante striscianti molto estese dall’elegante fogliame cuoriforme. I tuberi hanno forma allungata e una bella colorazione rosso-violacea o bruna. La polpa è più o meno intensamente gialla e molto zuccherina. I campi di batata sono sparsi nel territorio di Frigole in particolare vicino al grande bacino di Acquatina, che sta a pochi metri dal mare, dietro le dune. È un alimento nutriente, ricco di amido e di sali minerali (potassio, sodio, fosforo e calcio) e, per quanto sia dolce, non contiene zucchero, è straordinariamente ricco di carotenoidi, che facilitano la risposta all’insulina, ed è quindi adatto all’alimentazione dei diabetici oltre che dei bambini. Infatti, in molte parti del mondo la patata dolce viene utilizzata per lo svezzamento del neonato. Contiene vitamina C, vitamina D e vitamina A, importanti per proteggere dalle infezioni, per mantenere l’integrità dei vasi sanguigni, della pelle, degli organi e delle ossa.

Agenda degli appuntamenti:

Venerdì 13 ottobre

Ore 9,30 – Centro Sociale di Frigole: attività di conoscenza e di gioco “Festa d’autunno” viaggio tra i prodotti di stagione del territorio per gli alunni della scuola primaria

Sabato 14 ottobre

Ore 9,30 – Centro sociale Federico Libertini: “Coltivare la patata zuccherina” Corso di formazione per gli studenti dell’Istituto Agrario ‘Presta-Columella’ a cura dei docenti dell’istituto Agrario e dei coltivatori di Frigole

Dalle ore 16,30 – Area mercatale: Mostra delle patate zuccherine di Frigole e dei prodotti locali– a cura dell’Associazione produttori della Patata zuccherina di Frigole

Ore 17,00 – Centro sociale Federico Libertini: Tavola rotonda dei sommelier leccesi, a cura dell’Ecomuseo delle Bonifiche di Frigole “Abbinare il vino alle pietanze e ai dolci con la patata zuccherina”

Saranno disponibili alla degustazione pietanze con la patata zuccherina a cura dell’indirizzo Alberghiero dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Presta-Columella”

Ore 18,30 – Centro sociale Federico Libertini: Proiezione del video realizzato con la scuola primaria Cantobelli: “Il mare oltre”, regia di Claudia Mollese

Presentazione del piccolo ricettario della Patata zuccherina di Frigole realizzato a cura dell’Ecomuseo delle Bonifiche di Frigole e del Liceo Artistico “Ciardo-Pellegrino”

Presentazione del progetto “Colto & mangiato”, il Farm Food per i leccesi

Ore 20,00 – Area mercatale: Apertura degli stand gastronomici

Ore 21,00: Sorpresa musicale

Domenica 15 ottobre

Dalle ore 16,30 – Area mercatale: Mostra delle patate zuccherine di Frigole – a cura dell’Associazione produttori della Patata zuccherina di Frigole

Ore 16,30 – Centro sociale Federico Libertini: Workshop con i ristoratori leccesi, a cura dell’Ecomuseo delle Bonifiche di Frigole. “La patata zuccherina di Frigole sulle tavole dei ristoranti leccesi” – Metaplan condotto dal Prof. Piergiuseppe Ellerani (Unisalento)

Introduzione sulle proprietà nutritive e organolettiche della batata. A conclusione le massaie di Frigole “racconteranno” le loro ricette.

Ore 20,00 – Area mercatale: Apertura degli stand gastronomici

Ore 21,00: Animazione teatrale

L’evento è realizzato anche grazie alla collaborazione delle associazioni Sale della Terra, Alimenta, Cooperativa Sociale ETS Fore, il Liceo Artistico e Coreutico di Lecce Ciardo Pellegrino, il IV Circolo Castromediano di Lecce.

