L’EDITORE SALENTINO STEFANO DONNO VOLA DI NUOVO IN COREA A PRESENTARE IL SOUTH KOREA LITERARY MAGAZINE

La Casa della Poesia di Como ODVI quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno presentano IN ANTEPRIMA INTERNAZIONALE A SEOUL DALL’11 al 17 OTTOBRE IL PROGETTO DELLA RIVISTA SOUTH KOREA LITERARY MAGAZINE Versi Coreani ContemporaneiUna Finestra sulla Poesia della Corea moderna In uscita a maggio 2024

I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno e La Casa della Poesia di Como ODV, nella persona di Stefano Donno editore e vice Presidente della Casa della Poesia di Como, e Laura Garavaglia (Presidente della Casa della Poesia di Como e del Festival Europa in Versi) oltre ad essere invitati ancora una volta come poeti in rappresentanza dell’Italia, sono entusiasti di presentare in anteprima internazionale a Seoul (in occasione del 14° Festival letterario internazionale di Changwon KC World Poetry Festival in Corea del Sud) il progetto di una rivista di poesia unica nel suo genere, un’autentica finestra sulla straordinaria ricchezza della poesia coreana contemporanea, sapientemente tradotta in italiano. Questo progetto editoriale è un incontro tra due mondi letterari, un ponte che collega le profonde emozioni e le storie universali che caratterizzano la poesia coreana con la lingua e la cultura italiana. L’uscita è prevista per il maggio 2024.

La poesia è una delle forme più pure e universali di espressione artistica, capace di attraversare confini e sfidare le barriere linguistiche. Questa rivista è il risultato di un impegno straordinario nel portare avanti questa tradizione, presentando una selezione di poesie coreane contemporanee tradotte con cura e sensibilità in italiano e una sezione dedicata alla critica. I lettori avranno l’opportunità di immergersi in un mondo di parole, immagini e emozioni che trasportano l’anima attraverso il tempo e lo spazio.

La Corea moderna ha visto un’esplosione di creatività poetica, con autori che affrontano temi universali come l’amore, la natura, la guerra, l’identità e la spiritualità con una freschezza e una profondità sorprendenti. Le poesie in questa rivista cattureranno il cuore e la mente dei lettori, offrendo nuove prospettive su argomenti familiari e introducendo riflessioni uniche sulla condizione umana. La traduzione della poesia è un atto di grande sfida e bellezza. La traduttrice ha lavorato con passione per catturare l’essenza delle poesie coreane originali, preservando il loro ritmo, la loro musicalità e la loro profondità emotiva. Il risultato è un meraviglioso dialogo tra lingue e culture, una coreografia di parole che ci ricorda quanto la poesia sia in grado di unire le persone.

“Versi Coreani Contemporanei: Una Finestra sulla Poesia della Corea Moderna” è molto più di una semplice rivista di poesia. È un’opportunità per i lettori di immergersi in una cultura letteraria diversa, di esplorare l’anima umana attraverso l’arte della parola e di scoprire le similitudini che ci legano a milioni di chilometri di distanza. È un viaggio emozionante attraverso i confini della lingua e della cultura, che ci ricorda che la bellezza della poesia è davvero universale. Non perdete l’occasione di scoprire la poesia della Corea contemporanea, tradotta in italiano, in questa straordinaria edizione.

La Traduzione è affidata alla Prof. Vincenza D’Urso docente di lingua e letteratura coreana all’Università Ca Foscari di Venezia

In copertina un’opera del pittore Joung Chang Ki

Contents – Contenuti

시(Poems)

오징어게임(Squid Game – Il Gioco del Calamaro)

Kim Myungin(김명인)

詩–처형(Poem-Execution – Poesia-Esecuzione)

Nam Jin-Woo(남진우)

어리신 어머니(Young Mother – Giovane Madre)

Na Tae-ju(나태주)

밤기차(Night Train – Treno Notturno)

Park Tae-il(박태일)

풀의 목소리(The Voice of Grass – La Voce dell’Erba )

Shin Dalja(신달자)

구명조끼(A Life Jacket – Un Salvagente)

Yi Chong-nok(이정록)

그 많은 바지들은 무얼 했을까? (What Had So Many Trousers Done? – Cosa hanno fatto tanti pantaloni?)

Yoo An-jin(유안진)

눈을 바라보는 눈 2 (Eyes Looking at the Eyes 2 – Occhi che guardano gli occhi 2)

Song Jae-hak(송재학)

징검다리(Stepping-stones – Pietre miliari)

Sin Tae-chol(신대철)

고사목 노송을 보며 (Looking at a Dead Old Pine Tree – Guardando un Vecchio Pino Morto)

Hong Shin-seon(홍신선)

인생은(Life is – La vita è)

Kim Kooseul(김구슬)

하늘 쪽배(A Little Boat in Heaven – Una Piccola Barca in Paradiso) 박종명(Park Jong Myong) 유익한 상상(Beneficial Imagination – Immaginazione benefica)

차현주(Cha Hyunju)

다큐멘터리(Documentary – Documentario)

안웅선(An Ungsun)

울지 않으면 우리는 죽어야 한다(We Must Cry or Die – Dobbiamo Piangere o Morire)

이문재(Lee Munjae)

잘한 일(A Job Well Done – Un lavoro ben fatto )

문태준(Mun Taejun)

꽃사슴(Sika Deer – Sika Deer)

강신애(Kang Shinae)

독거(Solitary Life – Vita Solitaria)

백현(Paikhyun)

미자(Mija – Mija)

서대선(Seo Daesun)

비평(Criticism – Critica): 신동옥(Shin Dongok)

그 ‘여자들의 전쟁’은 없다(There is No That ‘Womanly War’ – Non c’è nessuna “Guerra delle Donne”)

특별 대담(Special Interview – Intervista Speciale) : 나카니시 스스무(中西進), 최동호(Choi Dongho)

일본고대시가와 하이쿠에 대하여 (On Ancient Japanese Poetry and Haiku–Susumu Nakanishi, Sulla Poesia Giapponese antica e gli Haiku — Susumu Nakanishi, Choi Dongho)

