WhatsApp – 9.10.2023. 17.30 – CONTI

(g.p.) ______ Succede che ieri sera un gruppo di persone, due uomini, una donna e quattro bambini e dispiace per i bambini, ai quali quindi è stata impartita una bella lezione educativa, abbia cenato in un locale di Porto Cesareo, Pizza a Metro, e se ne sia andato poi senza pagare il conto.

La tattica adoperata è stata più semplice di quella descritta nel film I Laureati di Leonardo Pieraccioni (nella foto) comunque ugualmente efficace.

Ma hanno fatto i conti senza l‘oste, nella fattispecie l‘ostessa, Lucia Saracino, che ha estrapolato foto e video dalle immagini riprese dalla telecamera di videosorveglianza e le ha pubblicate sul proprio profilo Facebook, aggiungendo una compunta didascalia:

Questa sera “Domenica 08-10-2023” alle ore 19:10 presso Pizza a Metro a Porto Cesareo, i signori clienti sono andati via senza pagare, mentre attendevo che venissero a ritirare lo scontrino. Spero solo che per i signori sia stata una distrazione, una dimenticanza, ma ci tengo a informali, con l’unico mezzo che è a mia disposizione, che lo scontrino di tutto quello che hanno mangiato è ancora qui e che non hanno pagato. Quando vogliono posso venire a saldare il conto!

Condividete in maniera che sia quanto più visibile possibile.

Insomma, lo sputtanamento non ha prezzo. Per tutto il resto c‘è Mastercard.

Category: Costume e società