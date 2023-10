“A quattro mani”, IL ROMANZO DI ATTILIO PALMA, A LECCE MERCOLEDI’ 11

di Raffaele Polo ______

Si intitola “A quattro mani” (130 pagine, 15 euro), l’opera che segna l’esordio nella narrativa del giornalista Attilio Palma (nella foto). Il libro, impreziosito dalla copertina realizzata dal fotografo Michele Piccinno, ed edito da Il Raggio Verde, viene presentato mercoledì 11 ottobre 2023, alle ore 19 con ingresso libero, nella Biblioteca Bernardini di Lecce nelle sale dell’ex Convitto Palmieri. Dialogherà con l’autore la giornalista Maria Teresa Giaffreda. Presente il fotografo Michele Piccinno.

Un insolito punto di vista per una narrazione che parla d’amore. Ci sono incontri capaci di sconvolgere vite o semplicemente sono appuntamenti previsti dal destino e ai quali non è possibile sottrarsi. In “A quattro mani” il giornalista Attilio Palma decide di raccontare la storia d’amore tra Marco e Serena, una storia scritta “a quattro mani” con un rimando preciso al titolo del libro, impreziosito dalla bella immagine realizzata dal fotografo Michele Piccinno.

Due mani possono diventare quattro. E non restare sole. Quando si stringono insieme ma anche quando raccontano storie. Le storie di due anime che si incontrano per caso in un dato momento della vita. Per scombinarla, complicarla, migliorarla.

È possibile cambiare il corso delle cose? lasciarsi alle spalle il proprio vissuto senza rinnegare nulla ma semmai aggiungendo un nuovo senso a quanto costruito lasciando che i sogni diventino realtà?

La storia ruota attorno a un amore scomodo per molti ma vero per chi lo vive, intervallato da sprazzi di poesia e musica, da brani che come camei fanno da colonna sonora alle vicende narrate e che è possibile ascoltare grazie alla presenza di ‘qr code’ che rimandano ai video ufficiali delle canzoni amate dai protagonisti della storia.

Category: Cultura, Eventi, Libri