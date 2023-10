COPPIA ACCUSATA DI DUE RAPINE

(e.l.) ______ Ieri sera agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Mesagne (nella foto), all‘ esito delle indagini effettuate, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, e un‘ altra di obbligo di dimora, emesse dal gip del Tribunale di Brindisi su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di una coppia di giovani, dei quali non sono state rese note le generalità.

L‘ accusa per cui l‘uomo si trova rinchiuso nella locale casa circondariale e la donna ha ricevuto l‘altro provvedimento è di rapina aggravata e di favoreggiamento personale.

I fatti contestati si riferiscono alla rapina a mano armata avvenuta a Mesagne il 14 settembre scorso al supermercato Eurospin con un bottio di 800 euro.

I due sono ritenuti inoltre resposabili di un‘altra rapina avvenuta in un negozio di Brindisi il 27 settembre scorso.

