SALVATI I PINI DI TREPUZZI

L' Ufficio stampa del gruppo del Movimento 5 Stelle alla Regione Puglia ci scrive

Il vicepresidente del consiglio regionale Cristian Casili ha effettuato nei giorni scorsi assieme ai tecnici comunali un sopralluogo in via Pastore a Trepuzzi, dove era stata disposta dall’amministrazione l’eradicazione di una monumentale alberata di pini domestici.

“Il confronto – spiega Casili – ha portato alla decisione di non procedere con l’abbattimento dell’alberata monumentale per poter effettuare interventi di manutenzione stradale, ma di rifare l’asfalto senza danneggiare gli apparati radicali che avrebbero indebolito gli alberi stessi. Mi sono occupato subito della questione – continua – dopo la nota con cui l’amministrazione comunale aveva intimato il taglio degli alberi per poter effettuare i lavori. Le radici dei pini, infatti, danneggiavano il manto stradale, rendendo necessaria una manutenzione costante.

Voglio ringraziare il sindaco Giuseppe Taurino che, contattato telefonicamente, ha subito programmato un sopralluogo insieme ai tecnici comunali. A lui ho esposto, in qualità di agronomo, i miei dubbi sulla decisione di abbattere l’intera alberata di pini domestici che, con la sua canopea tratteggia e disegna il paesaggio della zona denominata Cutura.

Siamo così riusciti ad arrivare a una soluzione, tutelando un prezioso angolo della campagna salentina, sempre più priva di vegetazione, e ottenendo il risultato migliore per i cittadini, che potranno così continuare a godere della bellezza sviluppata da queste splendide alberature.

Spero che altri sindaci possano prendere esempio perché dal lavoro in sinergia possono nascere idee costruttive per tutelare e valorizzare il nostro paesaggio”. ______

