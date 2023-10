CONFISCATI I BENI DI UN PREGIUDICATO

(e.l.) ______ Questa mattina la Direzione Investigativa Antimafia di Lecce ha eseguito un decreto di confisca di beni nei confronti di Alduino Giannotta, 61 anni, di Presicce-Acquarica, già destinatario del provvedimento di sequestro preventivo il 7 dicembre 2021, dopo l‘arresto avvenuto in Brasile per traffico internazionale di stupefacenti.

In seguito è stato scarcerato, non essendo stato estradato dal Brasile, dove vive ora in libertà. ______

LA RICERCA nel nostro articolo del 7 dicembre 2021

Category: Cronaca