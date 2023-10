LA POLIZIA DI STATO SVENTA UNA RAPINA

LA FESTA DELLA PATATA ZUCCHERINA A FRIGOLE SABATO E DOMENICA

MOSTRA DELLA PATATA ZUCCHERINA DI FRIGOLE Una iniziativa sostenibile per un prodotto del territorio a Km 0 Si terrà sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023, a Frigole, maria di Lecce, la “Mostra della patata zuccherina di Frigole”, un’iniziativa sostenibile per la promozione del prodotto del territorio a Km 0. La manifestazione, organizzata dalla Cooperativa di Comunità “Terra e Mare” in […]