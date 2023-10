NOTE D’ARTE / MOSTRA PERSONALE DI TANIA WELZ A LECCE DA VENERDI’13

di Raffaele Polo ______

È in programma al Museo Castromediano di Lecce, da venerdì 13 ottobre 2023 fino al 10 gennaio 2024, “Oltre confine”, mostra personale di Tania Welz (nella foto) per i Paesaggi del Museo Castromediano, nel catalogo che presenta l’allestimento con il testo critico di Lorenzo Madaro.

Attraverso una selezione di opere dell’artista tedesca, da vent’anni residente a Roma, “Oltre confine” presenta l’instancabile ricerca artistica della Welz, sempre orientata a esplorare nuove e inaspettate dimensioni espressive.

L’esposizione, è divisa in sezioni tematiche, che – in accordo con i “paesaggi” che caratterizzano la sistemazione della Collezione Archeologica del Castromediano – evocano uno scambio dialettico tra le opere e gli oggetti e i reperti custoditi nelle sale del più antico Museo pubblico della Puglia. Un dialogo tra la memoria più remota e le istanze di un “contemporaneo” sempre attento e teso, a suscitare stupore, interrogazioni generative e la partecipazione attiva del pubblico e dei visitatori nell’interazione con le opere.

Il lavoro di Tania Welz è “antico”, “alchemico” coltiva il tempo e i suoi segreti trasformativi, è impregnato da un raro grado di intensità emotiva, scava nuovi strati di comprensione invitando i fruitori ad intraprendere un proprio personale percorso di esplorazione e scoperta. Le sue composizioni intricate e futuribili, così come gli abbinamenti audaci e simbolici dei materiali, trasportano il visitatore in una dimensione spirituale e onirica, aprendo squarci inediti sullo spirito del tempo che stiamo vivendo e sulla condizione umana nel mondo.

Si legge in una nota dedicata alla sua opera: “Con ustioni, tagli e imbottiture di materiali umili che si contrappongono con inserti preziosi, Welz mette in moto una metamorfosi, una progressione costante di decadenza e rinnovamento, all’interno di un ciclo infinito di apparire e scomparire. Il suo lavoro si compone di una serie di istantanee in cui una vasta gamma di mondi materici si intrecciano, si danneggiano e si riparano — solo per un momento per poi separarsi nuovamente — nel tentativo di mostrare un ineffabile istante di vita e di congelare un momento di bellezza prima che inevitabilmente scompaia”.

