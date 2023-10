WhatsApp – 12.10.2023. 15.40 – TOP FAMILY

(g.p.) ______ Succede che l‘altra sera sia andato in onda su Rai 3 un nuovo programma para talk show di cui non si sentiva la mancanza, Avanti popolo chissà perchè si chiama, e alla prima puntata abbia fatto registrare un flop colossale. Ma non è questo il punto, può succedere.

Il punto è che al di là di share e audience, l‘altra sera qui è stata scritta, anzi filmata, una delle pagine più brutte e imbarazzanti dell‘intera storia della televisione. Roba da far rivoltare nella tomba all‘unisono Ettore Bernabei, Enzo Biagi, Enrico Berlinguer e Silvio Berlusconi, che anzi avranno dato una capocciata mostruosa a causa della imbarazzante intervista famigliare, durata più di mezz‘ ora, insomma un‘eternità, sul nulla cosmico, pagata con i soldi del servizio pubblico, talmente ridotto a pettegolezzo privato becero, da far apparire al confronto i cicalecci del Grande Fratello un‘Accademia della Crusca, e i siparietti di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, quelli in camera da letto, capolavoro da Oscar.

Ora a me personalmente che scrivo qui Francesco Boccia, marito della ex ministro Nunzia De Girolamo, ecco, ora sarà contenta, sta pure simpatico: gli pubblichiamo sempre quasi tutti i comunicati che manda a leccecronaca.it non solo per dovere istituzionale e per forma di attenzione ai nostri lettori del Pd, ma soprattutto perchè essi provocano sempre tante reazioni e commenti vari, quindi alzano i contatti sul giornale, in maniera considerevole.

Però, su, dai, benedetto uomo, da dove gli è uscito di prestarsi alle manie di protagonismo della consorte? Non gli poteva venire invece in via preventiva il sospetto di una caduta di stile, di buon gusto, di intelligenza, senza rimedio?

Ora, se i dirigenti Rai in un soprassalto di dignità non le chiudono subito il programa, la ex, chiacchieratissima esponente politico del centrodestra, riconvertitasi a fine carriera prematura a intrattenitrice televisisa, avrà modo di esercitarsi su certo migliori occasioni, speriamo e temiamo al tempo stesso.

