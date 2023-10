MALDARIZZI HA PRESENTATO LA NUOVA 600 IN ANTEPRIMA PER BARI E PROVINCIA

BARI – Grande ritorno per una delle auto Fiat più amate: ieri sera Maldarizzi Automotive ha presentato la Nuova Fiat 600e. L’anteprima per Bari e provincia si è svolta nella sede della Maldarizzi Automotive a Bari, in via Oberdan 2, sede storica della Fiat. Alla presentazione della “sorella maggiore” della 500e è seguito un aperitivo e intrattenimento per i più piccoli, perché la Nuova 600e pensa in grande ed è davvero per tutti.

“La Nuova Fiat 600e è una aggiunta straordinaria alla gamma del brand Fiat – ha dichiarato il Cavaliere del Lavoro Francesco Maldarizzi, Presidente della Maldarizzi Automotive – che ne segna il ritorno nel segmento B. La nuova Fiat 600e prende il meglio del segmento B e di quello dei B-SUV per offrire un’esperienza di guida vivace, comoda e all’insegna della bellezza”.

La famiglia Fiat è cresciuta: la Nuova Fiat 600e è iconica all’esterno e Dolce Vita all’interno, bellezza e stile di vita italiano con funzioni come cromoterapia e massaggio che offrono un’esperienza multisensoriale. Più spazio, più comfort, più versatilità, più funzionalità e più libertà. La soluzione ideale per gli amanti della città e per gli appassionati della vita all’aria aperta, per una mobilità accessibile e sostenibile da vivere ogni giorno.

“Evocazione del passato ma con lo sguardo rivolto al futuro – ha spiegato Ygor Conte, brand manager Stellantis della Maldarizzi Automotive – la Nuova Fiat 600e rappresenta THE ITALIAN UPGRADE” con uno stile ispirato alla Dolce Vita Italiana.

Come la Fiat 600 degli anni 50, la popolare “family mover”, la nuova 600 si posiziona nel segmento B confermando il suo DNA come brand leader della mobilità urbana sostenibile. Con una capacità di carico di 360 litri, anche il bagagliaio è di dimensioni generose allineato all’offerta dei B-SUV. In aggiunta alla versatilità dello spazio, Fiat 600e vanta eccellenti performance elettriche. Le batterie agli ioni di litio con una capacità di 54 kWh offrono un’autonomia superiore a 400 km nel ciclo combinato WLTP e oltre 600 km nel ciclo urbano, rendendo la nuova Fiat 600e il veicolo ideale sia per l’uso quotidiano in città sia per le uscite fuoriporta nei weekend.

La nuova Fiat 600e è disponibile a partire da 29.950€”. Un grande ritorno con energia elettrica, convenienza a prova di futuro che nei prossimi giorni arriverà anche nella versione ibrida.

Category: Costume e società