DAI DOMICILIARI AL CARCERE

(e.l.) ______ Questa notte i Carabinieri della Compagnia di Tricase hanno arrestato in flagranza di reato un pregiudicato del luogo, del quale non sono state rese note le generalità, con l‘accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Da tempo i Militari tenevano sotto controllo la sua abitazione, sospettando, pur essendo agli arresti domiciliari, avesse ripreso a spacciare.

Visto il continuo andirivieni di giovani, ieri sera i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione, a seguito della quale è stato ritrovato un contenitore in plastica con all’interno circa settanta grammi cocaina, sessanta grammi di hashish e sessantacinque grammi di marijuana. Inoltre sono stati rinvenuti due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 5000 euro in banconote di diverso taglio, presumibile provento di spaccio (nella foto).

Su disposizione del pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, l’uomo è stato arrestato e questa volta rinchiuso in carcere.

