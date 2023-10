UN ALTRO MONDO È POSSIBILE: RIFLESSIONI IN UN INCONTRO A LECCE CON TIZIANA ALTERIO DOPO IL PLANET LOCAL SUMMIT DI BRISTOL

Riceviamo e volentieri pubblichiamo._______

Un altro mondo è possibile e necessario, qui subito e non altrove, come invece recita la retorica della manipolazione globalista!

Sabato 21 ottobre ore 18.00, a Lecce presso la sala comunale di p.zza Sant’Oronzo, incontro con Tiziana Alterio giornalista e saggista reduce dal Planet Local Summit di Bristol, un convegno con partecipanti da 52 Paesi, per elaborare insieme strategie su come superare il sistema di potere globalizzato e per confrontare le esperienze virtuose che nei vari paesi si sono sviluppate poi nei singoli territori.

Difatti, Tiziana Alterio ha rappresentato la voce di tanti Italiani coraggiosi che hanno realizzato negli ultimi anni esperienze alternative reali per rafforzare le reti locali.

La pace, quella vera, si costruisce nei propri territori a partire da quelle persone oneste che lavorano sin da subito per un mondo costituito di dignità nella cultura del benessere.

