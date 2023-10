DIARIO DEL GIORNO / SABATO 14 OTTOBRE 2023

Buongiorno!

Oggi è sabato 14 ottobre 2023.

San Callisto.

Da questa sera siamo in Luna Nuova.

Questa fase è un momento di passaggio e grande trasformazione, caratterizzato da una forte energia rinnovatrice.

Ad esempio, chi digiuna in luna nuova, previene molte malattie poiché il corpo ha una maggiore capacità di disintossicarsi; è il giorno più propizio per liberarsi dalle cattive abitudini; alberi malati, dopo la potatura (che deve avvenire in luna calante), possono guarire.

Lo stesso tipo di energie della luna nuova si possono ritrovare nella donna nei giorni di flusso mestruale: sono giorni di rilascio di energie e trasformazione, in cui l’energia fisica e quella mentale sono al minimo, affiorano le emozioni e l’estrema sensibilità che caratterizza questi giorni può rendere il mondo esterno troppo pesante da affrontare.

Il 14 ottobre del 1980 si tenne a Torino la “marcia dei quarantamila”, cui parteciparono migliaia di impiegati e quadri della Fiat che sfilarono per le vie del capoluogo piemontese come segno di protesta nei confronti dei picchetti che impedivano l’accesso alle fabbriche Fiat da più di un mese.

Questa manifestazione non violenta ebbe l’effetto di spingere i sindacati a trovare un accordo con la grande azienda torinese, concludendo gli scioperi.

La marcia dei quarantamila ebbe un grosso impatto sulla cultura di massa e viene vista come la prima manifestazione della frattura che si verificò negli anni Ottanta tra i salariati del ceto medio e i salariati che lavoravano nelle catene di montaggio.

Proverbio salentino: CCHIU FORTE CHIOE CCHIU PRESTU SCAMPA

Più forte piove più presto spiove.

Category: Costume e società