MINORENNE ALLA GUIDA CONTROMANO

(e.l.) ______ Questa notte, in proviccia di Brindisi, il suo amico, più grande di lui di cinque anni, aveva preso la macchina della madre, un’Audi A3, e lui, un ragazzo di 16 anni, che l‘aveva seguito a bordo, ad un certo punto non ha resistito alla tentazione di provarla, mettendosi personalmente alla guida. Ma giunti a Lecce poco dopo l‘ auto è stata notata in quanto viaggiava contromano e quindi intercettata da una pattuglia della Polizia di Stato. Ne è nato un inseguimento sui Viali, protrattosi fino a quando, nelle vicinanze della rotatoria su Viale de Pietro, il conducente minorenne si è schiantato contro uno spartitraffico, rimanendo lievemente ferito.

In arrivo multe e provvedimenti a loro carico, oltre alle prevedibili reazioni dei loro genitori.

Category: Cronaca