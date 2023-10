NOTE D’ARTE / SU DONATO CARLA’ 

di Raffaele Polo ______ Ritroviamo, con piacere, l’artista Donato Carlà (nella foto) che ricordavamo come un giovane promettente e volitivo che, per i casi della vita, emigrò al Nord lasciando deboli tracce del suo progredire…

Succede spesso, in verità. Succede soprattutto ai più grandi delle Arti che, dopo un esilio più o meno volontario in altre terre, ci sorprendono poi col loro ritorno, ricco di esperienze e maturità, acquisite con la costante ricerca, con lo spirito sempre legato a quell’amore per l’espressione visiva che non muore mai…

Anzi, nel caso di Donato, si è inspessito e raffinato, consentendogli di presentare una articolata e ricca sequenza di opere, tutte piacevolissime da visitare e sulle quali è necessario meditare e confrontarsi con animo sereno. Perchè il fare pittorico di Carlà, apparentemente semplice, è in realtà di grande e suggestivo humus, bilanciando fantasia e interpretazione, muovendosi in una sorta di ‘catechismo artistico’ nel quale l’autore vuole suggerirci e indicarci la altrimenti difficile strada che porta al surrealismo, attraverso l’interpretazione del contingente…

Non sembri una filosofia fine a sé stessa: Carlà, con grande semplicità, decritta e scompone il mondo della grigia nostra quotidianità, ripresentandocelo ricco di colore e significato. Appuntando l’attenzione su elementi altrimenti totalmente trascurati o celati tra le pieghe dell’ovvio e del deja vu.

Utilizzando diverse tecniche e impostando le sue produzioni in un canale più o meno figurativo, più o meno simbolico e surreale, dove però il distacco dalla realtà è foriero e partecipe di profondi, intensi significati. Carlà, insomma, con modestia perseveranza continua a dirci che il nostro mondo non è composto solo da ciò che vediamo, da ciò che le immagini rappresentano in evidenza. Ma è necessario progredire, scavare e ricercare quella Essenza che solo a pochi è data rivelarsi.

Lasciamoci prendere, perciò, a naufragare tra le elucubrazioni che l’artista ci suggerisce, facendoci guidare soprattutto dal titolo che egli propone per ogni sua opera: un chiaro indirizzo per il cammino che ci addita e che dobbiamo, con spirito libero, intraprendere.

Quanto prima, crediamo, Donato Carlà esporrà i suoi lavori anche nel Salento: è un’occasione per ri-scoprire la sua arte, la sua preziosa presenza nel mondo dell’Arte contemporanea.

