SCOPERTA UN’ ABITAZIONE PRIVATA TRASFORMATA IN FABBRICA DI DROGA  

(e.l.) ______ I Carabinieri del Comando Stazione di Specchia hanno arrestato ieri in flagranza di reato un uomo di 46 anni, del quale non sono state rese note le generalità, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, nel transitare vicino l’abitazione dell’uomo, l’ attenzione dei militari veniva attirata da alcune piante che fuoriuscivano da teloni in plastica. Avendo percepito di cosa potesse trattarsi, hanno quindi effettuato una perquisizione domiciliare e personale.

Nel terreno di pertinenza dell’abitazione, sono state rinvenute oltre trenta piante di Cannabis, alte circa 2.50/3 metri,, in piena inflorescenza, all’interno di due ambienti delimitati da teloni in plastica che aumentavano notevolmente l’umidità e la temperatura interna (nella foto). C’ erano anche tubi per l’irrigazione e fertilizzante chimico per accelerare verosimilmente la crescita.

Inoltre all’interno dell’abitazione sono stati trovati circa duecento grammi di marijuana essiccata e pronta, quindi, per l’utilizzo; due bilancini di precisione; una decina di raccoglitori contenenti circa dieci grammi di marijuana ciascuno; un’agenda con appunti in corso di approfondimento, probabilmente connessi all’attività di spaccio.

L’uomo è stato poi rinchiuso nel carcere di Borgo San Nicola, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.

