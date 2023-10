TURISTA MORTO SUL POLLINO, INDAGINI

(e.l.) ______ Ci deve essere evidentemente qualcosa che non quadra agli inquirenti nella morte di Lucio Petronio. Le indagini, condotte dai Carabinieri del Comando Compagnia di Senise (nella foto), non solo non sono state chiuse, anzi questa mattina, su ordine della Procura della Repubblica di Potenza che le coordina, i militari hanno perquisito e sequestrato a Lecce la villa con piscina in cui viveva il medico in pensione. ______

LA RICERCA nel nostro articolo del 10 ottobre scorso

